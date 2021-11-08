12. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray...

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe Kayserispor engelini aşamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı.

İddaa Risk Yönetimi, 12. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi.

İşte o oranlar;

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00