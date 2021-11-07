Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - İlk görüşme gerçekleşti! Chelsea'den Ersin Destanoğlu'na kanca

SPOR HABERİ - İlk görüşme gerçekleşti! Chelsea'den Ersin Destanoğlu'na kanca

Spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Trabzonspor derbisinden 2-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta moraller bozuk. Siyah-Beyazlılar bu sezonda mutlak şampiyon hedefiyle yarışı sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadroya katılacak isimlerin yanında bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Kartal'da kaleci Ersin Destanoğlu'na flaş bir talip çıktı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 06:57
SPOR HABERİ - İlk görüşme gerçekleşti! Chelsea'den Ersin Destanoğlu'na kanca

Beşiktaş'ta 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri her gün üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Chelsea'nin de radarına girdi. Daha önce Fransız kulüplerinin peşine düştüğü 20 yaşındaki eldiven için Premier Lig ekibinden ilk 'yaklaşma' geldi. Chelsea adına çalışan kulübün eski oyuncularından Claude Makalele, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Makalele'nin Kartal'ın hocasına genç eldiven ile ilgili sorular yönelttiği kaydedildi. Ersin Destanoğlu'nun tecrübeli Mert Günok'u keserek formayı vermemesi de Avrupa'da yakından takip ediliyor.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile kontratı 2023'te sona eriyor. Genç eldiven için Transfermarkt'ın belirlediği bonservis bedeli 8.5 milyon euro.

Ersin genç yaşında Beşiktaş ile 2 kupa kazandı. Süper Lig şampiyonluğu ve kupa zaferi yaşadı

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor