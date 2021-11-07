Siyah-Beyaz şov!

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'u ağırladı. Siyahbeyazlı taraftarlar pandemi kuralları gereği yüzde 50 kapasiteyle satışa çıkarılan biletleri haftalar öncesinde tüketmişti. Günün ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe'de derbi coşkusu vardı. Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde toplandılar ve tezahüratlarına erkenden başladılar. Maç saati yaklaştıkça tezahüratların desibeli de arttı. Statta büyük bir coşku hakimdi.

İNANIN ÇOCUKLAR

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor karşısında ilk devreyi 1-0 geride tamamlayan takımlarını moral için tribünlere çağırdı. Siyah-beyazlı tribünler "Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın" diye bağırarak futbolcuları soyunma odasına moralli şekilde uğurladılar. İkinci devrede de gürültülü tezahüratlarını sürdürdüler. Dolmabahçe'de her Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında olduğu gibi heyecan yüksekti. Tribünler de müthişti.