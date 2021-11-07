Sergen Yalçın: Gidişat iyi değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bazı şeyleri söylemek lazım. Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında" dedi. Tecrübeli hoca, "Son oynadığımız maçlar iyi izlenim vermiyor. İlk yarının bitmesine çok yakın ve 90+5'te yediğimiz goller var. Bizim gibi camiaların yememesi, olmaması gereken şeyler. Bazen konsantre kaybı, nerede olduğunu bilememek bunlara sebep olabiliyor. Sorumluluk benim. Düzeltmek için çaba sarfetmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadıklarını kaydeden Yalçın şöyle devam etti:

PJANIC, TEIXEIRA HAZIR DEĞİL

"Umarım bundan sonra bu döngünün içinde olmayız. Problemleri belirleyip, çözümlerini bulup daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor. Milli ara var ancak arada çoğu oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalan oyuncularla antrenman yapacağız. Bir tane hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sakatlık yaşıyor, dönüşler kolay olmuyor. Pjanic tam hazır değil. Teixeira hazır değil. Nkoudou 15 dakika oynayabilirdi. Ama bizim bahane üreten değil çözüm bulan olmamız lazım."

'BEN EFSANEYİM' PANKARTI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta Sergen Yalçın için İngilizce "I am a legend" (Ben efsaneyim) yazılı pankart astı. Tecrübeli teknik adamın sol kolundaki dövmede 'Ben bir efsaneyim' anlamına gelen "I am legend" ifadeleri yer alıyor. Yalçın'a karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunuldu.

HÜSEYİN'E ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 45. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ceza sahasında sakatlanarak kendini yere bıraktı. Beşiktaş atak hazırlığı yaparken, Erkan Özdamar oyunu durdurunca Sergen Yalçın çok sinirlendi. Kenarda iki ellerini yana açan Yalçın, oyunun durmasına tepki gösterdi.

TRABZON BELALISI OLDU

Sergen Yalçın'ın Trabzonspor önündeki şanssızlığı devam etti. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, teknik adam olarak bordomavili takıma karşı 5'inci yenilgisini aldı. Süper Lig kariyerinde en fazla mağlubiyeti Trabzonspor'dan alan Yalçın, geçen sezon da Karadeniz ekibine Vodafone Park'ta 2-1 kaybetmişti.