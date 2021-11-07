Larin kurtaramadı

Beşiktaş'ınKanadalı yıldızı Cyle Larin, G.Saray derbisinden sonra Trabzonspor maçını da boş geçmedi. İki hafta önce G.Saray maçında attığı 2 golle takımına üç puanı getiren isim olan Larin, dün akşam da 62'inci dakikada rakip filelere gönderdiği topla skora denge getiren isim oldu. Bu sezon 9 lig maçanda 4 gol, 1 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyuncu, dün akşam 85 dakika oyunda kaldı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde sol çaprazdan ceza sahasına giren ve şutunda kalece Uğurcan'ı geçemeyen Larin, son dakikalarda yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Taraftarlar, oyundan çıkarken Kanadalı oyuncuyu alkışlarken, Larin de siyah-beyazlı tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.