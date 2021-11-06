BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam 133. kez karşı karşıya gelecek. 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordomavililer 148 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.