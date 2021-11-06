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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile Trabzonspor, 12. haftada karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi istatistiklere bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor. 48 yıllık büyük rekabette Beşiktaş 54, Trabzonspor 46 kez galip geldi. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam 133. kez karşı karşıya gelecek. 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordomavililer 148 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

EVİNDE DE ÜSTÜN
Kara Kartallar, İstanbul'da yaptığı derbi karşılaşmalarında rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da 65 kez karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlı takım 32, bordo-mavililer ise 14 kez sahadan galip ayrılabildi; 19 maç da berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzon 51 gol attı. Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzon kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal bir adım önde! İşte rakamlarla Beşiktaş-Trabzonspor derbisi...

37-35 ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

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