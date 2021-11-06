Kocadağ: Yaramızı saracağız

Beşiktaş'ın başarılı yöneticisi Emre Kocadağ, Trabzonspor derbisini kazanacaklarını ifade etti. Kocadağ, "Yorucu bir maç ve yolculuk sonrasında, yine yorucu bir 90 dakika bizi bekliyor. Son maçlarda inişli- çıkışlı bir grafik sergiledik. Ama futbolcularımızın lider Trabzonspor'a karşı tüm güçleriyle savaşacaklarından eminiz." dedi.
Beşiktaş'ınbaşarılı yöneticisi Emre Kocadağ, Trabzonspor derbisini kazanacaklarını ifade etti. Kocadağ, "Yorucu bir maç ve yolculuk sonrasında, yine yorucu bir 90 dakika bizi bekliyor. Son maçlarda inişli- çıkışlı bir grafik sergiledik. Ama futbolcularımızın lider Trabzonspor'a karşı tüm güçleriyle savaşacaklarından eminiz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Bu nedenle alınacak üç puan hem bizi kendimize getirecek hem de milli araya moralli girmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.