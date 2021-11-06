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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adeta psikolog gibi! Sergen Yalçın takımı Trabzonspor derbisine böyle hazırladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 12. haftasında yenilgisiz lider Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş'ta tüm planlar galibiyet üstüne kurulmuş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın adeta bir psikolog gibi oyuncularını derbiye hazırladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularıyla sık sık bir araya gelen Yalçın, milli araya mutlak 3 puanla girmeleri gerektiğini söyledi ve takımın kendini ispatlama vaktinin geldiğini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 11:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adeta psikolog gibi! Sergen Yalçın takımı Trabzonspor derbisine böyle hazırladı

Şampiyonlar Ligi defterini kapatan, UEFA Avrupa Ligi şansını da adeta mucizelere bırakan Kara Kartal, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Portekiz'den moralsiz bir şekilde dönen siyah-beyazlıların üzerindeki bu negatif havayı dağıtmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adeta psikolog gibi! Sergen Yalçın takımı Trabzonspor derbisine böyle hazırladı

Başarılı çalıştırıcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta bir psikolog gibi çalışıyor. Yalçın, son dönemde alınan kötü sonuçlar ve özellikle Sporting karşısında skor nedeniyle düşen takımını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Adeta psikolog gibi! Sergen Yalçın takımı Trabzonspor derbisine böyle hazırladı

"EN İYİSİ OLDUĞUMUZU İSPATLAMA VAKTİ!"
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularıyla sık sık bir araya gelirken, yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdiği öğrenildi: Bu yenilginin muhasebesini daha sonra içimizde yapacağız. Şimdi aklınızdan silip atın. Lideri ağırlayacağımız maçta bu ligin en iyi takımı olduğumuzu ispatlama vakti geldi. Çıkın ve neler yapabileceğini gösterin. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Milli araya mutlaka üç puan ile girmeliyiz. Ben inanıyorum, sizden de bunu ispatlamanızı bekliyorum.

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