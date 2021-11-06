Haberler Beşiktaş Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. 20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi. İşte Beşitkaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 14:46
Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

Dolmabahçe'de kritik kapışma! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

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