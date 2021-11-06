Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklamalar! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlu olsun. İyi bir oyuncuydu, iyi teknik olma yolunda adımlar atıyor. Camialarda bu figürler kolay yetişmiyor. Umarım camiasında uzun süreler teknik adamlık yapar." dedi.

Siyah beyazlıların son durumuna değinen Avcı, "Beşiktaş iki kupalı şampiyon ve kadro olarak da üzerine koydular. İdeale yakın kadroyla çıkacaklar. 12. hafta şampiyonluk yarışı olmaz. Ülke artık bunlardan çıkmalı. 12. haftada ölüm kalım maçı olmaz." sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı ayrıca, "Taraftarın Beşiktaş üzerinde nasıl etki yaptığını bilen teknik adamım. 20 dakika çok baskılı oynayacaklar. Bunlara çalıştık. kazanmak istiyoruz. Premier Lig maçı gibi olsun istiyorum." açıklamasını yaptı.