Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Siyah beyazlılar, bu zorlu maçı kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. Bordo mavililer ise yenilmezlik serisini sürdürerek zirvede farkı açma peşinde...



📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven