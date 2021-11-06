Beşiktaş – Trabzonspor derbisi | Beşiktaş – Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbi ne zaman? Beşiktaş – Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri ve eksikler…

👉 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Namağlup yoluna devam eden Fırtına, 27 puan ile zirvede yer alıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

⛔ FIRTINA NAMAĞLUP!

Abdullah Avcı ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 27 puanla Süper Lig'in zirvesine yer alıyor. Gervinho, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Bruno Peres gibi yıldızları ile güçlü bir kadroya sahip olan Trabzonspor, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.

CORNELIUS YERİNE DJANINY OYNAYACAK!

Trabzonspor'un yıldız forveti Cornelius'un Beşiktaş maçında 11'de başlaması beklenmiyor. Eşinin sağlık durumu sebebiyle sık seyahat eden ve yorgun düşen Cornelius'un yerine ileri uçta Djaniny oynayacak.

🚑TRABZONSPOR 3 EKSİK İLE SAHADA OLACAK!

Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Bruno Peres ve kart cezalısı Edgar IE maçta forma giyemeyecek.

🚑 BEŞİKTAŞ YILDIZLARINDAN YOKSUN!

Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edilmişti. Batshuayi en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Roiser iyileşerek kadroya dahil edildi.

👉 BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR DERBİSİ KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroda yer aldı.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan ve Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida da karşılaşma için kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kam kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Texeira.

📎 BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

📎 LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

📎 FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE DE ÜSTÜN

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.