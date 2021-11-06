Haberler Beşiktaş Beşiktaş Trabzonspor | CANLI (BJK Trabzonspor canlı anlatım)

Beşiktaş Trabzonspor | CANLI (BJK Trabzonspor canlı anlatım)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. Bordo mavililer ise zirvede farkı açma peşinde. Beşiktaş - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 19:41 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:09
Beşiktaş Trabzonspor | CANLI (BJK Trabzonspor canlı anlatım)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Siyah beyazlılar, bu zorlu maçı kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. Bordo mavililer ise yenilmezlik serisini sürdürerek zirvede farkı açma peşinde...

📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor