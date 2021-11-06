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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, lider Trabzonspor'u yenerek hem moral bulmak hem de rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, farklı bir taktik anlayışla bordo-mavililerin karşısına çıkacak. İşte dev maç öncesi 10 maddede Beşiktaş...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak hem lig liderini yenmek hem de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon mağlubiyetinin moral bozması siyah beyazlılarda birçok şeyi değiştirecek. İşte Sabah'a göre 10 maddede Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

1- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

2-Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

3-Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

4-Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

5-Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenman gerçekleştirildi. Yapılan bu antrenman bir nevi ceza niteliğindeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

6-Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

7-Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. Ancak Fransız futbolcu, bu maçta fedakârlık yaparak oynayabileceğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

8-Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larin ve Ghezzal'dan bunları değerlendirmesi istendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

9-Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki planı belli oldu! İşte 10 maddede Beşiktaş

10-Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.

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