4 eksik geri dönüyor

Ligde Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta 4 sakat oyuncudan iyi haberler geldi. Tam hazır olmadıkları için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlanan Vida ve Rosier'in Trabzon karşılaşmasında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturacak Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef olacak. Hücum hattında iki alternatifi bulunan siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. Ancak; N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve 90 dakikayı çıkartacak kondisyonunun olmaması birinci alternatifi daha kuvvetli kılıyor.

BATSHUAYI VE CAN YOK

Siyah-beyazlılarda, Hatay maçı sonrasında sağ uyluk arka adalesinde dem tespit edilen Batshuayi ile Lizbon deplasmanında 61'de oyuna giren ve ayağına aldığı darbe sonrası çıkmak zorunda kalan Can Bozdoğan, bugünkü Trabzonspor derbisi kadrosunda yer almayacak.