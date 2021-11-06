1 dakika alkışlı protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu. Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar " tezahüratının yapılacağı belirtildi.