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1 dakika alkışlı protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
1 dakika alkışlı protesto
Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde alkışlı protestoya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçın bir gün ileri tarihe alınmaması nedeniyle başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika boyunca hiç tezahürat yapmadan sadece alkışlarla yaşananları protesto edeceklerini duyurdu. Bu 1 dakikalık alkışların hemen ardından "Çocuklar inanın, inanın çocuklar " tezahüratının yapılacağı belirtildi.
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