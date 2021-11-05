UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
İşte 1 sıra yükseldiğimiz UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
21- NORVEÇ: 24.000
20- DANİMARKA: 24.175
19- YUNANİSTAN: 24.700
18- TÜRKİYE: 25.100 (Yunanistan'ı geçerek 1 sıra yükseldik ve 18. sıraya çıktık.)
2- İSPANYA: 84.998
1- İNGİLTERE: 94.926