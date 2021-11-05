Haberler Beşiktaş UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, gruplardaki 4. maçlarına çıktı. Daha önce Lazio ve Lokomotiv'i mağlup eden Marsilya ile berabere kalan Aslan, sahasında Lokomotiv ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise gruptaki ilk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalmış Olympiakos'a kaybetmişti. Kanarya 4. maçında Antwerp'i Belçika'da 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ülke puanımız yükselirken Yunanistan'ı da geride bıraktık. İşte o sıralama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 10:58
UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

İşte 1 sıra yükseldiğimiz UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

21- NORVEÇ: 24.000

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

20- DANİMARKA: 24.175

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

19- YUNANİSTAN: 24.700

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

18- TÜRKİYE: 25.100 (Yunanistan'ı geçerek 1 sıra yükseldik ve 18. sıraya çıktık.)

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

17- GÜNEY KIBRIS: 25.125

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

16- ÇEKYA: 25.200

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

15- HIRVATİSTAN: 25.400

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

14- İSVİÇRE: 27.925

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

13- BELÇİKA: 29.200

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

12- SIRBİSTAN: 29.375

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

11- UKRAYNA: 31.400

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

10- RUSYA: 32.082

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

9- İSKOÇYA: 32.700

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

8- AVUSTURYA: 34.850

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

7- HOLLANDA: 40.500

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

6- PORTEKİZ: 47.049

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

5- FRANSA: 50.415

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

4- ALMANYA: 66.927

UEFA ülke puanı yükseldi! İşte son durum | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

3- İTALYA: 69.045

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