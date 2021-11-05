SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Beşiktaş 'ta moraller bozuk. Transfer döneminde, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek sansasyonel transferler yapan ve piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, Devler Ligi arenasında oynadığı 4 maç sonunda '0' çekerken 1 puan bile alamadı; UEFA Avrupa Ligi 'nde yola devam etme şansını da mucizelere bıraktı.

Ghezzal ve Rosier'i kadrosunda tutan Beşiktaş ; Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış, yerli olarak da transferin gözde isimleri Salih, Kenan ve Umut Meraş'ı transfer etmişti.

HESAPLAR TUTMADI

Öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah- beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı. Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü.