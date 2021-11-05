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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı. Piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde 4 maçın sonunda puan toplayamadan veda ederken, Avrupa Ligi şansını da mucizelere bıraktı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Beşiktaş'ta moraller bozuk. Transfer döneminde, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek sansasyonel transferler yapan ve piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, Devler Ligi arenasında oynadığı 4 maç sonunda '0' çekerken 1 puan bile alamadı; UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etme şansını da mucizelere bıraktı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Ghezzal ve Rosier'i kadrosunda tutan Beşiktaş; Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış, yerli olarak da transferin gözde isimleri Salih, Kenan ve Umut Meraş'ı transfer etmişti.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

HESAPLAR TUTMADI
Öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah- beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı. Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Bulduğu pozisyonları gole çeviremediği gibi, rakiplere de inanılmaz derecede kolay pozisyon veren Beşiktaş, sonuç olarak 4 maçta 4 mağlubiyet, atılan 2, yenilen 12 olmak üzere 0 puan ve -10 averajla grubun son sırasına yerleşti.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

İLK KEZ PUANSIZ GEÇTİ!
Devler Ligi'nde 8'inci kez yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı. Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, 1977-1985 yıllarında 7 maç üst üste kazanamayan siyahbeyazlı ekip, 1988-1992 yıllarında ise 8 maç kazanamamıştı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

GELiRLER KAYBOLDU
Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların takıma geri dönmesine rağmen, futbolun iyileşmemiş olması ve karşılaşmalar oynandıkça yeniden fazla sayıda sakat verilmeye başlanması, doğal sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmeye ve 100 milyon TL'nin üstünde gelir kaynağından olmaya kadar getirdi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta hesaplar tutmadı! İlk kez...

Siyah-beyazlıların başında 6'ncı Avrupa maçına çıkan Teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet alamayarak kötü bir istatistiğe sahip oldu. Geçen sezon öncesi Yunanistan'nın PAOK'a deplasmanında 3-1 yenilen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Portekiz takımı Rio Ave'ye penaltılarla elenmişti. Tecrübeli teknik adam Yalçın bu sezon da B. Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, S. Lizbon'a da 4-1 ve 4-0'lık skorlarla yenildi.

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