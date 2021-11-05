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SPOR HABERİ - Beşiktaş'a müjdeli haber! 3 isim derbiye yetişecek

Spor haberi... Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Lizbon’a götürülmeyen Rosier, Vida ve Pjanic, yarınki Trabzonspor derbisinde görev yapabilecekler. Batshuayi ve N’Koudou ise kadroda yok. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'a müjdeli haber! 3 isim derbiye yetişecek

Şampiyonlar Ligi 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a mağlup olan siyah-beyazlılar gözünü yarın oynanacak zorlu Trabzonspor karşılaşmasına dikti. Beşiktaş'ta en merak edilen konuların başında ise sakat oyuncuların durumu geliyor. Hatayspor maçından sonra sakatlanan Rosier'in kendini iyi hissettiği öğrenildi. Savunmanın sağında görev yapan Fransız futbolcunun Trabzonspor maçında oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Diğer yandan sakatlıkları nedeniyle dinlendirilen ve Portekiz'e götürülmeyen Miralem Pjanic ile Domagoj Vida'nın da Trabzonspor derbisinde sahada olacakları belirtildi. Siyah-beyazlılarda, Hatayspor maçı sonrasında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Batshuayi ile sağ baldır alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen N'Koudou'nun ise derbi maçının kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.

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