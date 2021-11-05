CANLI İZLE - Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK TS maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Trabzonspor, hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Sporting'e farklı kaybeden ve moral arayan Beşiktaş'a konuk olacak. İki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Beşiktaş'ta bu maç öncesi Rosier, Michy Batshuayi ile Can Bozdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Fırtına'da ise sezonu kapatan Gervinho ile kart cezalısı Edgar Ie takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Trabzonspor'da durumu en çok merak edilen isimlerden olan Anastasios Bakasetas son idmanda takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçına 11'de başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği maç 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇINI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı 12. hafta mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy...

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN GERİSİNDE KALDI

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.