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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen ezeli rakipler, bonservisi Mısır Ligi ekibi Pyramids FC'de bulunan Radamadan Sobhi'yi gündemine aldı. İngiltere Premier Lig tecrübesi olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu için ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Peki Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ramadan Sobhi kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 14:58
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Beşiktaş ve Galatasaray ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Hücum rotasyonunu genişletmek isteyen iki ezeli rakip, transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

RAMADAN SOBHI SAVAŞI!
Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen ezeli rakiplere menajerler tarafından Ramadan Sobhi'nin önerildiği ve transfer savaşının fitilinin ateşlendiği belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR!
İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları giyen ve Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği iddia edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

RAMADAN SOBHI KİMDİR?
Ramadan Sobhi, 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Subhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Subhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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