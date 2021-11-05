Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Ramadan Sobhi kimdir?

RAMADAN SOBHI KİMDİR? Ramadan Sobhi , 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Subhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Subhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.