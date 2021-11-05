BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

BATSHUAYI VE CAN DIŞINDA EKSİK GÖRÜNMÜYOR Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı bir eksik dışında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Tam hazır olmadıkları için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlanan Vida ve Rosier'in Trabzonspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Yine sakatlığı süren Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama ihitmalinin bulunmadığı da ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede bu kez Mert Günok'a şans vermesi sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturacak Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza olacak.