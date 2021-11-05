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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanıp zirveye yakınlaşmak ve rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirmek istiyor. Peki Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? Kimler eksik? İşte kritik maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 12:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum
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Sporting'e 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, UEFA Avrupa Ligi ihtimali de mucizelere kalan Beşiktaş, Trabzonspor maçıyla birlikte artık tüm konsantrasyonunu lige verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

Avrupa'da 4'de 0 çeken siyah beyazlılar, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. 11 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, 20 puanla 4'üncü sırada ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı bir nebze unutturmak ve ligde puan farkının daha da fazla açılmasını engellemek için Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

BATSHUAYI VE CAN DIŞINDA EKSİK GÖRÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı bir eksik dışında ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Tam hazır olmadıkları için Portekiz'e götürülmeyen N'koudou ve Pjanic ile son anda sakatlanan Vida ve Rosier'in Trabzonspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Yine sakatlığı süren Batshuayi ve Can Bozdoğan'ın ise oynama ihitmalinin bulunmadığı da ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede bu kez Mert Günok'a şans vermesi sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Geri dörtlüyü Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturacak Sergen Yalçın'ın defansif orta sahası her zaman olduğu gibi Josef de Souza olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde kimler eksik? İşte son durum

Hücum hattında iki alternatifi bulunan siyah beyazlılarda Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Güven ilk tercih gibi görünürken, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Larin de ikinci alternatif olarak duruyor. Ancak; N'Koudou'nun sakatlıktan yeni çıkması ve 90 dakikayı çıkartacak kondisyonunun olmaması birinci altenatifi daha kuvvetli kılıyor.

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