Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Trabzonspor derbisinin iddaa oranları belli oldu! İşte favori takım

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Trabzonspor derbisinin iddaa oranları belli oldu! İşte favori takım

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Trabzonspor derbide kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabakanın iddaa oranları açıklandı. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçı için açılan oranlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:58 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 17:11
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Trabzonspor derbisinin iddaa oranları belli oldu! İşte favori takım

Süper Lig'in 12. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

Buna göre ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13 oran verilirken, Trabzonspor'a kazanma oranı ise 2.63 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15'lik oran açıldı.

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