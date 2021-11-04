SON DAKİKA SPOR HABERİ - Beşiktaş-Trabzonspor derbisini hakem Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre derbi mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy...

Bu arada Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı mücadeleyi ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya



20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus



6 Kasım Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük



16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge



19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar



7 Kasım Pazar



13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır