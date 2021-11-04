SON DAKİKA SPOR HABERİ - Beşiktaş-Trabzonspor derbisini hakem Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre derbi mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy...
Bu arada Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı mücadeleyi ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır