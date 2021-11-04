Portekiz’de gerginlik!

Beşiktaş'ın deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı maç öncesi gerginlik yaşandı. Mücadeleye giden Beşiktaşlı taraftarlar ile Portekizli taraftarlar birbirine girdi. Ojogo'da yer alan habere göre Lizbon'da stadyuma yakın bir bölgede iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. 10 Sporting taraftarı, 16 da Türk taraftarın karıştığı kavgaya polisin müdahale ettiği belirtildi. 26 taraftarın da kimliğinin tespit edildiği ifade edilirken, 3 Beşiktaş taraftarının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftarın taburcu oldukları öğrenildi. Verilen bilgilerde, hastaneye giden söz konusu taraftarların Almanya'dan gelen Beşiktaşlılar oldukları, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.