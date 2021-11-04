Gördüğünü anlamıyor!

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasını da eleştirdi. Mehmet Topal'ın attığı golün iptal edilmesini eleştiren Çebi, "Cüneyt Çakır çok büyük hoca, tamam peki hoca. Yepyeni bir hoca VAR'a çağırıyor. VAR protokolünde bir sakatlık var. VAR'daki hakemin bariz bir hatayı görüp çağırması lazım. Çok ilginç bir şey, ne kadar bariz olduğu tartışılır. CÜNEYT Çakır, yanındaki yardımcı hocayı çağırıyor. Koca hoca ne seyrettiğini anlamıyor. Demek ki bir şey net değil. O zaman VAR hakeminin çağırmaması gerekiyor. Koskoca Cüneyt Çakır'sın. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa bunun anlamı hata olmaktan çıkar. VAR'daki hakem Başakşehir maçında da bunları yaptı. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa o zaman VAR'ın bir hükmü kalmamıştır" dedi.

SAKATLIKLAR YAKAMIZI BIRAKMADI

Başkan Çebi, sezon başından beri birçok futbolcusunun sakatlık yaşadığını aktararak, "Sakatlıklar sezon başından beri yakamızı bırakmadı. Sakatlıklar, ligi olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ni de negatif yönde etkiledi. Yine şanssız bir dönemdeyiz. Batshuayi, Pjanic, Vida ve Rosier gibi kaliteli, takıma katkı verebilecek, taraftarlarımızın göz bebeği futbolculardan uzakta bir maç yapacağız" ifadelerini kullandı.