Gerekeni yapıyorum!

TEPKİ GÖSTERİYORLAR

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyahbeyazlı camiaya seslendi. "Hakem kararları bizi ve taraftarlarımızı üzüyor" diyen Çebi, hakem kararlarına karşı seslerini yükseltmedikleri için eleştirildiklerini belirterek, taraftarlarından kendisine güvenmelerini istedi ve şöyle devam etti: "Sosyal medyada taraftarlarımız 'Başkan çıksana, elini masaya vursana' gibi söylemlerle yaşadıkları acılara tepki gösteriyorlar. Taraftarlarımız kesinlikle bilsinler ki ben gereken yerlerde, gereken şekilde, gereken tepkiyi gösteriyorum.

GAZ ALMAK İSTEMİYORUZ

İLGİLİ kişilerle gerektiği şekilde mücadele ediyorsanız bir nebze faydası var. Kamuoyu önünde konuşmak insanların gazını almaktan başka bir şey değil. Benim için taraftarlarımızı mutlu etmenin tek bir yolu var, o da kupalar getirmek. Taraftarlarımıza sesleniyorum; 'Elini masaya vur, çıkın konuşun' lafını artık lütfen söylemeyin. Ben bunları fazlasıyla gereken yerlerde yapıyorum. Geçen sene de buna benzer söylemler oldu. Yine mücadelemizi verdik. Tabii ki haksızlıklar var. Bu haksızlıklara tepki gösterilecek.

MUHALEFETE TAKILMAYIN

BUNUN sonucunda Beşiktaş'a faydasının olması lazım. Ben nasıl 'Şampiyon olacağız' dedim olduk, nasıl 'Transferleri yapacağız' dedik yaptık. Taraftarlarımız geçtiğimiz sezon bana sonuna kadar güvendi ve inandı. Bu sezon da yine güvenmelerini istiyorum ancak bana güvenmemelerini sağlamaya çalışan bir muhalefet var. Lütfen onlara takılmasınlar. Beşiktaş'ın menfaati, başkanlarına olan güvenlerini ısrarla sürdürmelerinden geçiyor. Bana güvensinler, gereken yerde gerekenleri söylüyorum."