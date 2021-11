Can ile 22 dakika

Ancak 20 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada rakibini çalımladıktan sonra sert bir darbe aldı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Can Bozdoğan oyuna dönemedi. Genç futbolcunun yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu. CAN Bozdoğan'ın bugün MR'a gireceği belirtildi. Genç yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkarken, Süper Lig'de ise 3 karşılaşmada forma giyebildi. Süper Lig'de toplamda 130 dakika forma giydi. Kara Kartal, Can Bozdoğan'ı sezon başında Schalke'den kiralamıştı. Siyahbeyazlılar gelecek vaat eden genç yıldızı satın almayı planlıyor.