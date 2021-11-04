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Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan iyi haber! Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor derbide karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara 3 futbolcudan iyi haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı kadrosuna alınmayan Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier'in Trabzonspor'a karşı forma giyebilecekleri belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 18:21
Beşiktaş'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 yıldızdan iyi haber! Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier...

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 12. haftada oynanacak derbide hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Kritik müsabaka öncesi siyah-beyazlılara 3 futbolcudan müjdeli haber geldi.

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve son oynanan Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier'in Trabzonspor'a karşı forma giyecekleri belirtildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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