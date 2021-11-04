BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a kötü haber! Kaan Ayhan...

Beşiktaş en önemli ara transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor. Sezon başında yoğun uğraşlara rağmen kadrosuna katamadığı milli futbolcunun transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Siyah- Beyazlılar henüz Sassuolo'nun inadını kırabilmiş değil.

Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü bu sezon sadece 208 dakika forma giymesine rağmen Kaan Ayhan için belirlediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmiyor. Kiralama formülüne de yanaşmayan Sassuolo'yu ikna için çalışmalar sürüyor. Alınan bilgilere göre takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyan Kaan Ayhan önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün yetkilileri ile bir araya gelecek ve transferi için kolaylık isteyecek.