BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teixeira güçleniyor

Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira, Sporting Lizbon maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 31 yaşındaki futbolcunun neden yedek başladığı sorusunu yanıtlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Alex fizik gücünü yakalamaya başladı. Performansının da artacağını düşünüyorum. Bazen oyuncular bekler, bazen oynar. Futbolda bu var" diye konuştu.
Beşiktaş'ınyıldızı Alex Teixeira, Sporting Lizbon maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 31 yaşındaki futbolcunun neden yedek başladığı sorusunu yanıtlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Alex fizik gücünü yakalamaya başladı. Performansının da artacağını düşünüyorum. Bazen oyuncular bekler, bazen oynar. Futbolda bu var" diye konuştu. Alex bu sezon 9. maçına çıktı. Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçırmıştı.