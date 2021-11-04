BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta tek hedef Trabzonspor derbisi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi macerası hüsranla sona eren Beşiktaş, yüzünü Süper Lig'e çevirdi. Cumartesi günü Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, zorlu maçı kazanarak zirveyle aradaki farkı eritmeyi amaçlıyor.
ŞampiyonlarLigi macerası hüsranla sona eren Beşiktaş, yüzünü Süper Lig'e çevirdi. Cumartesi günü Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, zorlu maçı kazanarak zirveyle aradaki farkı eritmeyi amaçlıyor. Ligde 20 puanla 4. basamakta yer alan Kara Kartal, galip gelerek 27 puanlı Trabzonspor'a yaklaşmaya çalışacak. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik heyet, Lizbon maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Trabzon derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirirken, taraftarlara da tribünlerin doldurulması çağrısında bulunuldu.