Sporting Lizbon Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "Yarattığı penaltıyla..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kaybettikleri Spoerting Lizbon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten Yalçın, hakemin verdiği penaltı kararını da eleştirdi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

Burada kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil.

Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye. Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu.

Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olan takımımız...

Şu andan sonra yapacağımız şey lige dönüp, oyuncularımızı moral ve motivasyon olarak toplamak. Hayat devam ediyor ve önümüzde oynayacağımız müsabakalar var.

İnşallah bu sonuç Trabzonspor maçına yansımaz, yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Motivasyon olarak cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız.

Hatay maçında verilmeyen golümüz inanılır gibi değil.

Şu anda ligde 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu ama yönetimler beklediğimizin çok altında."