Ümraniye'de OHAL! Yönetim ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş zorlu maçlar öncesi kenetlendi... Siyah-Beyazlılar'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular tek yürek oldu. Ümraniye'de zorlu maçlar öncesinde adeta seferberlik ilan edildi. Siyah- Beyazlılar, Sporting Lizbon ve Trabzonspor ile oynayacağı iki kritik maça final gözüyle bakıyor.



Yönetim zorlu maçlar öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik ekibin tüm isteklerine anında çözüm buluyor.

SERGEN HOCA SORUN İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre, Sergen Yalçın da oyuncularının sorunlarını anında çözüyor. İki maç öncesinde oyuncularıyla sürekli iletişim kuran Sergen hoca tüm olumsuzları devre dışı bırakıyor.

KENDİ KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde S.Lizbon'u yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de ise Trabzonspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.