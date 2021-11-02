Türkiye’de evimdeyim

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu paylaştı. Pjanic paylaşımında "Türkiye, burada bulunduğum muhteşem iki ay için ve beni burada evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şehirden ve sizlerden gelen her şeye aşığım. Benim için büyük bir mutluluk Beşiktaş ailesinin ve bu hikayenin bir parçası olmak. Her şey için teşekkür ediyorum ve hep birlikte bizim için mükemmel hale getirelim. Sevgilerimle, Miralem" ifadelerini kullandı. Bu sezon sakatlıkların da etkisi ile Beşiktaş ile 7 resmi maça çıkan Pjanic, 4 asist yaptı. Son hafta Hatayspor karşısında forma giyemeyen Bosnalı oyuncunun, hafta sonundaki Trabzonspor karşılamasında görev yapması bekleniyor.