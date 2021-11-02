BEŞİKTAŞ HABERİ - Ahmet Nur Çebi'den Cüneyt Çakır tepkisi ve Galatasaray'a cevap!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesinde siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Süper Lig'e etkisinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ne de etki etti. Batshuayi, Pjanic, Vida, Rosier... Şanssızlıklar yaşamaya devam ediyoruz. Belki de bu sene Türkiye şampiyonunun direkt katılabileceği belki de son sene. Son takım da Beşiktaş."

TFF'YE MAÇ GÜNÜ GÖNDERMESİ

"Trabzonspor'la cumartesi oynayacağız. O maç pazar günü olsun isterdik, niye cumartesi? Perşembe gece İstanbul'da olacağız, cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu cumartesi maça çıkaracağız. Neredeyse sıfır antrenmanla. TFF dikkat edip de becerebilse güzel olacaktı ama anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun ısrarları var. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları var, haklı olarak pazar günü oynuyorlar. Bir defaya mahsus bunu yapabilirdiniz."

"Sosyal medyada taraftarlarımız 'Başkan çıksana, başkan çıkıp konuşsana' diyor. Bunlar taraftarlarımızı üzüyor. Ben taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, 'Ben gereken yerlerde, gerektiği gibi konuşuyorum, tepki gösteriyorum."

"Ben gereken yerlerde tepkimi gösteriyorum. Başkan çıksana gibi lafları kabul etmiyorum. Bunları söylemek istiyorum. Bana güvensinler, geçen sene de şampiyon olacağız, güvenin dedim, şampiyon olduk."

CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ

"VAR protokolüne göre bir sakatlık var. Bariz bir şekilde VAR'daki hakemin hatayı görüp çağırması lazım. Cüneyt Çakır, anlamıyor, namın yürümüş dünyada izleyip anlamıyorsun, yardımcını çağırıyorsun. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa, bunlar hata değildir. VAR'ın bir hükmü kalmamıştır, başka şeyler devreye girmiştir. Hakem hataları ayyuka çıktığında bir MHK'nın kellesi gidiyor. Bunlar işi çözmüyor. İşin başındaki sorun hakemlerdir, TFF ya da MHK değildir. Bırakın kardeşim, genç hakemler gelsin. Yapacaklarsa onlar hata yapsın. Yeni bir sistem kuracağız, genç hakemler gelsin."

SERGEN YALÇIN İLE ARAMIZ İYİ

"Hocayla aramızda abi-kardeş muhabbeti var. Hoca sağlıklıysa, istiyorsa, motivasyonu yerindeyse istediği kadar burada kalabilir. Ben hocamı seviyorum, ben bu çocukla çalışacağım. Benim hocayı istemediğime yönelik algı yaratıyorlar. Futbolcularla, hocayla aramı bozmaya çalışıyorlar. Bunlarla ilgili gerekli açıklamayı yapacağım."

GALATASARAY'A CEVAP

"Biz Galatasaray'ın golüne gol değil demedik. Galatasaray'ın golünü gösterip, bizim attığımız da gol dedik. Remzi Sanver-Rezan Epözdemir konuşmuş ama ikisinden biri yanlış konuşmuş, başkanını zor durumda bırakmış, hoş olmamış yaptığı şey. Başkan söylesin şimdi hangisinin doğru, hangisinin yanlış konuştuğunu."

"Her kulüpte yapıcı ve yıkıcı muhalefet vardır. Bizdeki muhalefet yıkıcı. Bana söyledikleri 'sürekli başkan çıkıp konuşsana, elini masaya vursana Hakemler hata yapıyor, sen konuşmuyorsun diyorlar. Bir yerden vuracaklar. Ben de bana güvenin diyorum. Gerektiği yerde konuşuyorum. Televizyonun önüne çıkıp konuşuyorsam bilin ki şov yapıyorumdur, gereken yerde gerekeni yapmıyorum demektir. Benden o zaman korkun. Biz hakemleri bir şekilde yenebiliriz ama bizi içeriden hançerleyenleri yenemeyiz, isim vereceğim. Elimi masaya vuracağım bu konuda bundan sonra."