Beşiktaş Cyle Larin için girişimlere başladı! Menajeri geliyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yola devam etme planları yapılırken Kanadalı futbolcunun menajeri Mavromaras, yüz yüze görüşme için İstanbul'a davet edildi. Mavromaras'ın hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisinde Vodafone Park'ta olacak ve Beşiktaş yönetimiyle burada bir görüşme yapacak.
26 yaşındaki futbolcuyla 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmak isteyen Beşiktaş, Larin'in 2.5 milyon euro isteği üzerinden pazarlık yapacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce önerdiği 1 milyon 750 bin euro'yu bir miktar arttırıp Kanadalı futbolcunun menajeri Mavromaras'tan da isteklerini aşağı çekmesini talep edecek.