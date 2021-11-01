SPOR HABERİ - Talisca ve Aboubakar için flaş karar! Men edildiler

Vincent Aboubakar geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif sonrası Kartal'la sözleşme yenilemeyen Kamerunlu golcü, Al Nassr'a transfer olmuştu.
7 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Aboubakar burada eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile birlikte top koşturuyor. 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 7 maçta forma giyerken 3 kez ağları havalandırabilirdi.
TALISCA'DAN 6 GOL, 3 ASİST
2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminde Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca yeni takımında 10 resmi maçta süre aldı. Brezilyalı on numara 6 gol ve 3 asist üretti.