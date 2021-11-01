SPOR HABERİ - Talisca ve Aboubakar için flaş karar! Men edildiler

OYUNCULAR BÖLÜNDÜ Bu arada ligde peş peşe Al Ittifaq ve Al Fahya maçlarından sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde, yerli ve yabancı oyuncular resmen ikiye ayrıldı. Al Nassr 'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 sonuçlanan Al Fahya maçı sonrasında "Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar" açıklamasını yaptı.

TALISCA'DAN SERT CEVAP

Talisca takım arkadaşının yaptığı çıkışa sert yanıt verdi: "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum."