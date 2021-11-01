SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Canal Football Club'a özel açıklamalarda bulundu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Canal Football Club'a özel açıklamalarda bulundu.
"ADIN NASIL OKUNUYOR"
"Türkiye'de bana ilk adımla hitap ediyorlar, Cengiz diyorlar. Ama yurt dışında, "Undere ya da Ounder" şeklinde çağırırlar. Bana yakışıyor, kulağa hoş geliyor."
"NASIL BİR KARAKTERİN VAR"
"Sakin bir insanım, sahada gergin olabilirim ama günlük hayatta çok sakinim."
"BEŞİKTAŞ TARAFTARINDA HİSSETMİŞTİM"
"Bu statta oynamak inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımızla olmak, onları yanımızda hissetmek bir zevk. Bunu Türkiye'de Beşiktaş taraftarlarında hissetmiştim. Marsilya ile ikinci kez. Her zaman bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum"
SAMPAOLI'NİN SİSTEMİ HAKKINDA
"Bazen Türkiye'deki arkadaşlarım bana hangi sistemde oynadığımızı soruyor. "Boşverin" diyorum ve konuyu değiştiriyorum. Onunla çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Gelmeden önce hocamla konuştuğumda enerjisini hissedebiliyordum. İstediğim gibi oynayabiliyorum, beni hücumda serbest bırakıyor.
Bu benim için çok önemli. Kenarlarda oynuyorum, birebirlerde iyiyim. Rakibin üzerine gidiyorum, birebir oynamayı seviyorum. Kendime gol atacak pozisyon bulmak ya da takım arkadaşlarıma gol şansı yaratmak istiyorum."
"PSG'nin çok iyi bir takımı var. Dünyadaki bütün yıldızar orada oynuyor. Ben Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile çeyrek final maçına çıkmıştık. Messi'yi görünce inanamamıştım. Ama bizim de iyi bir takımımız var. PSG ile oynadığımız maçta bunu gördük. Onlara karşı koyabiliriz. Bazen sahada tüm kalbiyle savaşan kazanır, mesele sadece para değildir. Bence şampiyon olabiliriz."
TRANSFER SÖZLERİ
"Geldiğimden beri burda kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım uzun yıllar sürer."