SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

"PSG'nin çok iyi bir takımı var. Dünyadaki bütün yıldızar orada oynuyor. Ben Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile çeyrek final maçına çıkmıştık. Messi'yi görünce inanamamıştım. Ama bizim de iyi bir takımımız var. PSG ile oynadığımız maçta bunu gördük. Onlara karşı koyabiliriz. Bazen sahada tüm kalbiyle savaşan kazanır, mesele sadece para değildir. Bence şampiyon olabiliriz."