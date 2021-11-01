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SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jorge Sampaoli ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, hücumda serbest bir rolde oynamayı sevdiğini söyledi. Marsilya taraftarıyla ilgili konuşan Ünder, Türkiye'de Beşiktaş taraftarı karşısında yaşadıklarını ikinci defa Velodrome Stadyumu'nda hissettiğini söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 15:15
SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Canal Football Club'a özel açıklamalarda bulundu.

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

"ADIN NASIL OKUNUYOR"
"Türkiye'de bana ilk adımla hitap ediyorlar, Cengiz diyorlar. Ama yurt dışında, "Undere ya da Ounder" şeklinde çağırırlar. Bana yakışıyor, kulağa hoş geliyor."

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

"NASIL BİR KARAKTERİN VAR"
"Sakin bir insanım, sahada gergin olabilirim ama günlük hayatta çok sakinim."

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINDA HİSSETMİŞTİM"
"Bu statta oynamak inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımızla olmak, onları yanımızda hissetmek bir zevk. Bunu Türkiye'de Beşiktaş taraftarlarında hissetmiştim. Marsilya ile ikinci kez. Her zaman bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum"

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

SAMPAOLI'NİN SİSTEMİ HAKKINDA
"Bazen Türkiye'deki arkadaşlarım bana hangi sistemde oynadığımızı soruyor. "Boşverin" diyorum ve konuyu değiştiriyorum. Onunla çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Gelmeden önce hocamla konuştuğumda enerjisini hissedebiliyordum. İstediğim gibi oynayabiliyorum, beni hücumda serbest bırakıyor.

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

Bu benim için çok önemli. Kenarlarda oynuyorum, birebirlerde iyiyim. Rakibin üzerine gidiyorum, birebir oynamayı seviyorum. Kendime gol atacak pozisyon bulmak ya da takım arkadaşlarıma gol şansı yaratmak istiyorum."

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

"PSG'nin çok iyi bir takımı var. Dünyadaki bütün yıldızar orada oynuyor. Ben Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile çeyrek final maçına çıkmıştık. Messi'yi görünce inanamamıştım. Ama bizim de iyi bir takımımız var. PSG ile oynadığımız maçta bunu gördük. Onlara karşı koyabiliriz. Bazen sahada tüm kalbiyle savaşan kazanır, mesele sadece para değildir. Bence şampiyon olabiliriz."

SPOR HABERİ: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü!

TRANSFER SÖZLERİ
"Geldiğimden beri burda kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım uzun yıllar sürer."

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