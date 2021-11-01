Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sporting Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Sporting Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçından puan çıkaramayan siyah-beyazlılar mutlak galibiyet hedefliyor. Sporting ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik müsabakayı Rus hakem Sergei Karasev'in yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 12:54
Son dakika spor haberi: Sporting Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'in konuğu olacak. 3 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'de oynanacak karşılaşma siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Grupta henüz puanla tanışamayan Kara-Kartal, iddialı konuma gelmek için zorlu mücadeleden galibiyet hedefliyor. Sporting'in ise 3 maç sonunda 3 puanı bulunuyor.

Beşiktaş ile Sporting arasındaki kritik müsabakayı yönetecek hakem açıklandı. Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Karasev düdük çalacak.

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