Son dakika spor haberi: Sporting Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'in konuğu olacak. 3 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'de oynanacak karşılaşma siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Grupta henüz puanla tanışamayan Kara-Kartal, iddialı konuma gelmek için zorlu mücadeleden galibiyet hedefliyor. Sporting'in ise 3 maç sonunda 3 puanı bulunuyor.

Beşiktaş ile Sporting arasındaki kritik müsabakayı yönetecek hakem açıklandı. Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Karasev düdük çalacak.