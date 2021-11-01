BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

Süper Lig 'de liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan kritik müsabakalar öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

PJANIC TRABZONSPOR'A SAKLANACAK!

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.