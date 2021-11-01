Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş lige verilen milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor ile Devler Ligi'nde ise Sporting ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 4 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet alarak beklentinin altında kaldı. Üst üste kritik müsabakalara çıkacak olan siyah-beyazlılar sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak Hatayspor deplasmanında Batshuayi ve Rosier'in sakatlanmasıyla sarsılan Kara-Kartal'da, Avrupa'daki kaderin belirleneceği Sporting maçının kadrosu şekilleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın zorlu müsabakanın ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken, sakatlığını atlatan Miralem Pjanic ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 12:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

Süper Lig'de liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan kritik müsabakalar öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek Sporting maçı öncesinde teknik heyet 11'i oluşturmakta zorlanıyor. Batshuayi'nin yokluğunda Portekiz deplasmanında Kenan Karaman'ın forvete geçmesi, sağ bekte de Necip Uysal'ın görev yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

PJANIC TRABZONSPOR'A SAKLANACAK!
Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! Sporting maçında...

İşte Beşiktaş'ın Sporting maçı muhtemel 11'i
Ersin, Necip, Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Atiba, Josef, Ghezzal, Teixeira, Cyle Larin, Kenan Karaman

SON DAKİKA