BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! İşte o konuşma

Hatayspor karşılaşmasının bitiminde "Performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Şapkamızı ortaya koyup durumu düzelteceğiz" diyerek talebelerini eleştiren başarılı hoca, dünkü çalışma sırasında gözdağı verdi. Oyuncularının özellikle dış saha performansından memnun olmayan Yalçın, şunları söyledi:



BU SEVİYE BUNU GEREKTİRİR

"Geçen sezon iç-dış saha fark etmeksizin kazandığımız için şampiyon olduk. Bu yıl sakatlıklar şanssızlıklar yaşadık ama sahaya çıkanlar elinden geleni gerçekten yaptı mı? Bu seviyede oynuyorsanız, bu kulübe yakışır şekilde ter dökmeniz gerek" ifadelerini kullandı. Yenen gole de vurgu yapan siyah beyazlı hoca, "Basit goller yiyoruz. Kaleyi bir türlü kapatamıyoruz. Kazanabileceğimiz maçlar da puan kaybetmek istemiyorum. Artık hata istemiyorum" dedi. Yalçın, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde grubu sıfır puanla bitirmek istemediği konusunda ayar verdi.



GOLLERi AZALDI

Son oynadığı 3 dış saha mücadelesinde 6 gol yiyen Beşiktaş, sadece 3 gol kaydedebildi. Kara Kartal kendi sahasındaki son 2 karşılaşmada ise 4 gol atarken, yine kalesinde 2 gol gördü.