BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi'nin son durumu belli oldu! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Siyah-beyazlı takımda sakatlarak Hatayspor maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Michy Batshuayi en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ve yine aynı karşılaşmada sakatlanan Valentin Rosier de en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. İki yıldız oyuncu böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon ve ligdeki Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak. İki yıldızın Alanyasport deplasmanında oynayıp oynayamayacaklarına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Beşiktaş'tan oyuncuların sakatlıkları ile ilgili yapılan açıklamada "Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.