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SPOR HABERİ - Sinan Engin'den Michy Batshuayi'ye eleştiri! "Ortada yok"

Spor haberi... Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a konuk olan ve rakibin 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuk. Son 5 haftada 3 mağlubiyet alarak kritik puan kayıpları yaşayan Siyah-Beyazlılar'da eleştiri oklarının hedefinde olan isimlerden Michy Batshuayi için Sinan Engin'den flaş bir eleştiri geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 09:19
SPOR HABERİ - Sinan Engin'den Michy Batshuayi'ye eleştiri! "Ortada yok"

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin performansını Sinan Engin eleştirdi.

SPOR HABERİ - Sinan Engin'den Michy Batshuayi'ye eleştiri! "Ortada yok"

Batshuayi'nin Vincent Aboubakar'ı arattığını söyleyen Sinan Engin "Michy Batshuayi hayal kırıklığı. Vincent Aboubakar'ı arıyoruz. Rachid Ghezzal'ı da arıyoruz. Ghezzal nerede? Alex Teixeira müthiş futbolcu." dedi.

SPOR HABERİ - Sinan Engin'den Michy Batshuayi'ye eleştiri! "Ortada yok"

Sinan Engin ayrıca "Beşiktaş'ın santrfor Batshuayi ama ortada yok. Stefano Okaka var mesela müthiş, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Galatasaray'da her takımda oynar. Anadolu takımları bu transferleri yapıyor, büyük takımlar yapamıyor." ifadelerini kullandı.

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