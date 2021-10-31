Şimdi de Batshuayi

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Beşiktaş, dün de Michy Batshuayi şokunu yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Belçikalı forvet, 20. dakikada bir anda ceza alanı önünde kendini yere bıraktı. Üst baldırında çekme olan usta krampona ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bir süre sahada kalarak durumunu deneyen Michy Batshuayi, 24. dakikada bir kez daha kendini bırakıp kenara değişiklik işareti yaptı ve yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Sakatların yavaş yavaş iyileşip takıma döndüğü bu dönemde 28 yaşındaki forvetin bu durumu siyah-beyazlı camiada moralleri bozdu. Sakatlığın bir de kritik Trabzonspor derbisi öncesine denk gelmesi teknik ekibi tedingin etti.

DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Hatay sınavı sonrası İstanbul'a dönen siyah-beyazlı takımda Michy Batshuayi'nin sakatlığının ne durumda olduğu bugün netlik kazanacak. MR çekilecek oyuncu, Trabzon derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.