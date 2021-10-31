Kartal’dan büyük hata

Son şampiyon Beşiktaş, ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Hatayspor'a mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e indiren siyah-beyazlılar, averajla ikinci sırada yer alan Hatayspor'a yenilerek zirve yarışında büyük yara aldı. Evsahibi Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 6. dakikada Saba Lobjanidze'den geldi. Beşiktaş'ın 72. dakikada Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruşla bulduğu gol, 'VAR' incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından son 5 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 20 puanla 3. sırada kaldı. Yenilmediği son 4 maçta 3. galibiyetini alan Hatayspor ise puanını 23 yaptı ve lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Deplasmandaki son 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, MayısEylül 2019'dan sonra en uzun seriyle karşı karşıya kaldı. Kara Kartal, haftaya evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

KOCADAĞ: MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hatayspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın puan veya puanlar almalarının önüne geçtiğini savundu. Çakır'ın maçın sonucuna etki ettiğini iddia eden Kocadağ, "Hatay'a yine eksiklerle gittik ama oyunun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Cüneyt hocamız Türk futbolunun gurur kaynağı ama bu sezon da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tartışılır bir hakem haline gelmiştir. Maalesef verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın bugün alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir" diye konuştu.