BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dünyanın en kötü hakemi Cüneyt Çakır'ın, Mehmet Topal'ın topukla harika attığı golü iptal etmesi büyük rezaletti. Türk futbolunda zaten VAR tam bir yalan oldu. Zaten maçtan önce böyle bir şey yapacağını tahmin ediyorduk. Çakır klasiği değişmedi. Ne desek boş!

Trabzonspor'un kazanmasıyla üst sıralara oynayan Hatay ve Beşiktaş 'ın liderle aralarındaki puan farkı 7'ye çıkmıştı. Bu da özellikle Beşiktaş gibi yüksek maliyetlere, alternatifli kadro derinliği olan bir takım için; ligin yaklaşık 4'te birini geçsek bile ister istemez daha fazla baskıyı üzerinde hissetmesine neden oluyordu.

Siyah-beyazlılar ilk yarıda Hatayspor'dan ciddi ön alan baskısı yedi. Bu baskıdan çıkamayan Beşiktaş, gol yediği gibi rakibine pozisyonlar da verdi. Erken yenilen golden sonra da saha için dengesi de özellikle ilk 30 dakika kaybolduğu gibi, bu baskıyla karşılaştığında nasıl çıkacağıyla ilgili bir planı da yoktu. Aynı zamanda topa sahip olduğunda da savunmanın merkezindeki Montero ve Vida'nın doğru pas tercihleri olmayınca, buna Necip gibi teknik becerisi yüksek olmayan bir oyuncu kurucunun da orta sahanın merkezinde görevlendirilmesi eklenince, pas organizasyonları da istenilen seviyenin çok altına düştü. Bu da siyah-beyazlıların daha fazla baskı yemesine neden oldu.