BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KADERİN CİLVESİ!
Beşiktaş'ın Batshuay'i dışında santraforu yok, acı gerçek bu… Gökhan Töre ve Kenan'ın Beşiktaş'ta oynuyor olmaları, hele hele aynı anda, aynı kadroda şans bulmaları ise kaderin bir cilvesi gibi bir şey. Bu ikiliyi herhangi bir maçta, umut olarak sahaya sürmek abesle iştigaldir. Sergen hoca aynı hatayı yapmaktan bıkmadı, usanmadı. Bu ikisini unut hocam, unut yoksa şampiyonluğu unutacaksın!
Konu ayağa oynamaksa Beşiktaş savunmasının en zayıf halkası Vida… İnanılmaz kötü top kullanıyor, kariyerine, yakışmayacak derecede panik yapıyor ve sıkıştığı anda, topu kendisinden daha sıkışık durumdaki bir arkadaşına verip kurtulmak istiyor. Dün de arkasından gelen rakibi görme şansı olmayan Teixeira'ya böyle bir pas verdi ve kaptırılan top gol oldu.
Ömer Erdoğan'ı kutlarım, dersine iyi çalışmış, ortada Josef yerine Necip olunca Beşiktaş defansının top çıkarırken büyük sıkıntı yaşayacağını bilerek önde baskıyla başladı ve golü de böyle buldu.