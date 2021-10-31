Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın son durumu ne?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın son durumu ne?

Beşiktaş'ın bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyen yıldızı Joef de Souza, zorlu Hatayspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Souza'nın, Devler Ligi maçına yetişmesi zor görünüyor. Kasığından problem yaşayan Brezilyalı oyuncunun, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında yetiştirilmesine çalışılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 11:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın son durumu ne?

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Siyah-beyazlıların 13 maçta da 90 dakika forma giyen yıldızı Josef de Souza sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemedi.

SON DURUMU NE?

Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmezi olan Josef de Souza'nın, Devler Ligi maçına yetişmesi zor görünüyor. Kasığından problem yaşayan Brezilyalı oyuncunun, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında yetiştirilmesine çalışılıyor.

SON DAKİKA