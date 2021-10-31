BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın son durumu ne?

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.
Siyah-beyazlıların 13 maçta da 90 dakika forma giyen yıldızı Josef de Souza sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemedi.
SON DURUMU NE?
Siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişmezi olan Josef de Souza'nın, Devler Ligi maçına yetişmesi zor görünüyor. Kasığından problem yaşayan Brezilyalı oyuncunun, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında yetiştirilmesine çalışılıyor.