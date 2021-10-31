BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Hatayspor-Beşiktaş maçı yorumu! "Ofsayt kararı kesinlikle..."

Beşiktaş , tel tel döküldü... Yakaladığı pozisyon yok gibi... Rakibin golü ve en az iki-üç pozisyonu daha var . Hele hele yedikleri gol ve benzer durumlarda Hatay'ın yakaladığı pozisyonlarda tamamen amatördüler.

Çıkarken kaptırılan toplar, Vida'nın hatasıyla gelen gol Beşiktaş 'ı darmadağın etti. Hemen sonra Montero kaptırdı, yine gol geliyordu ki Hatay kaçırdı. İlk devre sıfır bir Beşiktaş. İkinci yarı biraz kıpırdasalar da baktığımızda pozisyonları yok. Eksikler ve yorgunluk mazeret olamaz.

Attıkları tek gol var o da Mehmet Topal'la geldi... Topukla kaleye 10 metreden vurdu. Köşeden gol oldu. Hakem verse belki de yılın golü olacak ancak ofsayt diye iptal edildi. Kesinlikle ama kesinlikle hatalı karar. Çünkü Montero, kaleciye en az 8 metre uzakta. Top kendisine çarpmıyor. Kaleciye müdahalesi yok. Kalecinin görüş alanını kapatmıyor ama Cüneyt ve yardımcısı anlamsız şekilde golü iptal etti.