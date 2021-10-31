Amatör ve kötü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası öz eleştiri yaparken, futbolcularının deplasman performansından memnun olmadığını söyledi. "Amatörce bir gol yedik. Bu seviyede olmaması gereken şeyler. Oyun hatalar oyunu. Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz. Oyunla ilgili söylenecek pek bir şey yok. Performansların böyle olmaması gerekiyor" diyen Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:



TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

"Oyuncuları kendileri ile alakalı bir konu. İstek, arzu yukarıda olmalı. Maçtan önce de oyuncularla konuştuk. Böyle acemice golleri çıkarmak zor oluyor. Düzelteceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bakalım ne oluyor bitiyor." Siyah-beyazlı çalıştırıcı ayrıca "Batshuayi'nin durumunu bilmiyorum. Yarın (bugün) belli olur. 2 orta saha var. N'Koudou yok. Beşiktaş'ta eksikler olabilir ama buradaki oyuncuların daha istekli, daha konsantre olması gerekir. Bakacağız artık telafisine" ifadelerini kullandı.